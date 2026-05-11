Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, 'torbacı' olarak adlandırılan bir sokak satıcısı gözaltına alınarak tutuklandı. Operasyonda 43 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.
Operasyonda 43 uyuşturucu hap, 4,3 gram uyuşturucu ve 5 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli N.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Soruşturma kapsamında H.H.A, M.P. ve E.B. hakkında da uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay