Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki bir adreste yaptığı aramada, 252 sentetik ecza ile 3 cep telefonu ele geçirdi.

Operasyonda, M.F.G, Ş.Ö, B.İ. ile Y.K.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.