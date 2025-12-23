Haberler

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, yapılan aramada 252 sentetik ecza ve 3 cep telefonu ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentteki bir adreste yaptığı aramada, 252 sentetik ecza ile 3 cep telefonu ele geçirdi.

Operasyonda, M.F.G, Ş.Ö, B.İ. ile Y.K.K. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

