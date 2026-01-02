Haberler

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik bir dizi çalışma yaptı ve ele geçirilen uyuşturucu madde ile H.İ. ve S.İ. gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Kent merkezi ve bir köyde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda, H.İ. ile S.İ. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

