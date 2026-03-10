Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, narkotik ekipleri tarafından yapılan aramada 10 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir ve Kütahya kara yolunda 2 aracı durdurdu.
Ekiplerin narkotik köpeğiyle araçlarda yaptığı aramada, 10 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüleri M.Y. ile M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz