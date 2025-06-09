Afyonkarahisar'da Trafik Kazalarında 10 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazalarında 10 Yaralı
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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında toplam 10 kişi yaralandı. İlk kaza Ataköy Mahallesi'nde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu gerçekleşirken, ikinci kaza ise Sandıklı ilçesinde 4 aracın karıştığı bir olayda meydana geldi.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi yaralandı.

H.Y. (64) idaresindeki 03 AHH 319 plakalı hafif ticari araç, Ataköy Mahallesi'nde S.A'nın kullandığı 16 ALL 609 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Sandıklı ilçesinde ise 4 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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