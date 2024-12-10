Afyonkarahisar'da SYDV Mütevelli Heyeti Üye Seçimi Yapıldı
Afyonkarahisar'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyeti üye seçimleri gerçekleştirildi. Sülümenli beldesi muhtarı Süleyman Çakal 74 oy alarak kazandı, Kenan Uçmak ise 17 oy aldı. Seçim sürecinde köy muhtarları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de dahil olacağı öğrenildi.
Afyonkarahisar'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti, üye seçimi gerçekleştirildi.
Valilik Konferans Salonu'ndaki seçimde, Afyonkarahisar'daki SYDV mütevelli heyeti üye seçiminde Sülümenli beldesi Ulucami Mahallesi Muhtarı Süleyman Çakal ile Merkez Fatih Mahalle Muhtarı Kenan Uçmak arasında seçim yapıldı.
Seçimi 74 oy alan Süleyman Çakal kazandı, Kenan Uçmak ise 17 oy aldı.
Afyonkarahisar SYDV Müdürü Yaman Şenol, muhtarların kendilerinin en büyük destekçileri olduğunu kaydetti.
Öte yandan SYDV'nin mütevelli heyetine, köy muhtarları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri arasında da seçim yapılacağı öğrenildi.