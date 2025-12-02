Afyonkarahisar'da asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, aylık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğündeki toplantıda konuşan Yiğitbaşı, 2025 yılı verileri dikkate alındığında kişilere karşı işlenen suçlarda önceki yıla oranla yüzde 4'lük bir azalış sağlandığını kaydetti.

Aile içi ve kadına yönelik şiddet, kasten yaralama, tehdit ve benzeri suç türlerinde meydana gelen olayların önlenmesi için ilgili birimlerle koordineli şekilde farkındalık çalışmaları yürütüldüğünü, teknik imkanların etkin şekilde kullanıldığını belirten Yiğitbaşı, şöyle devam etti:

"Uygulanan bu tedbirler sonucunda kişilere karşı işlenen suçlarda önceki dönemlere göre anlamlı bir düşüş sağlanmış, olayların aydınlatılmasında ise yüksek başarı oranı korunmuştur. Malvarlığına karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında, kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen geniş kapsamlı analizler, risk odaklı saha çalışmaları, devriye planlamalarının yeniden düzenlenmesi, teknik imkan ve kabiliyetlerin etkin kullanılması ile önleyici kolluk hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik çok yönlü tedbirler hayata geçirilmiştir. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak kolluk kuvvetleri tarafından planlı ve hedef odaklı çalışmalar yürütülmüştür. Gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde, aranan şahısların yakalanmasında önceki döneme göre yüzde 5 oranında artış sağlanmış, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan birçok şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir."

Kolluk birimlerince son bir aylık süreçte toplam 1875 uygulama görevi icra edildiğini kaydeden Vali Yiğitbaşı, bu uygulamalar sonucunda 188 bin 902 kişinin sorgusunun yapıldığını ve çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 909 kişinin yakalandığını ifade etti.

Terör suçlarına yönelik yapılan çalışmaları da paylaşan Yiğitbaşı, şu bilgileri verdi:

"FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında 2 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Dönem içerisinde FETÖ kapsamında 26 şahıs yakalanmıştır. Narkotik suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda kentte yasa dışı kenevir ekimi, uyuşturucu madde kullanma, bulundurma veya ticareti gibi narkotik suçlarına yönelik çalışmalarda 72 olaya müdahale edilmiş, 81 şüpheliye işlem yapılmış, 15 şüpheli tutuklanmıştır."

Yiğitbaşı, 2 Eylül itibarıyla Eber Gölü'nde yaşanan yangınlar sonrası yasaklama kararı alındığını hatırlatarak, bu kararın bugün itibarıyla kaldırıldığını duyurdu.

Vali Yiğitbaşı, bölge halkından yüksek hassasiyet ve duyarlılık beklediğini ifade ederek, gölün hep birlikte korunması gerektiğini belirtti.

Toplantıya, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mustafa Ünsal katıldı.