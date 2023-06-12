Afyonkarahisar'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı ve 1 Kadın Hafif Yaralandı

Alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Afyonkarahisar'da 2 kişi yaralandı, o sırada olay yerinden geçen bir kadın ise ayağından vuruldu. Olayın detayları haberimizde.

AFYONKARAHİSAR'da, alacak anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, o sırada olay yerinden geçen bir kadın ise ayağından vuruldu.

İddiaya göre, D.Y. (20), yaklaşık 1 ay önce F.A.'dan (27) 10 bin TL borç aldı. Aradan geçen sürede, söz verdiği tarihte borcunu ödemeyen D.Y. ile F.A. arasında, dün öğle saatlerinde, tartışma çıktı.