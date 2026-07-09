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Afyonkarahisar'da rehber öğretmenler toplantısı yapıldı

Afyonkarahisar'da rehber öğretmenler toplantısı yapıldı
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Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü, LGS tercih sürecinde rehber öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Müdür Miraç Sünnetci, doğru yönlendirmenin önemini vurguladı.

Afyonkarahisar'da görev yapan rehber öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) tercih sürecinde kentte görev yapan rehber öğretmenlere yönelik, Ahmet Ömer Kocaşaban İlkokulu Konferans Salonu'nda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, LGS tercih döneminin öğrencilerin gelecek eğitim hayatlarını şekillendiren en önemli aşamalardan biri olduğuna dikkat çekti.

Tercih sürecinde yapılacak doğru yönlendirmenin büyük önem taşıdığını aktaran Sünnetci, "Öğrencilerimizin geleceklerini şekillendirecek bu önemli süreçte, rehber öğretmenlerimizle birlikte her bir öğrencimizin yanında olmaya ve doğru tercih, doğru gelecek anlayışıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."ifadesini kullandı.

Toplantıya, Sünnetci, kurum çalışanları, Ahmet ve Ömer Kocaşaban Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Çoban ve rehber öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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