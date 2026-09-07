Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi, yaşamını yitirdi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kişi, yaşamını yitirdi.
S.K. (29) idaresindeki 26 APC 475 plakalı otomobil, ilçenin Dişli beldesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan F.K'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada F.K. (44), olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü S.K, ekipler tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA