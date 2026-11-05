Afyonkarahisar'da otomobilde silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Afyonkarahisar'da otomobilde silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Afyonkarahisar'daki Osmangazi Mahallesi Cahar Dudayev Caddesi'nde otomobil içinde hareketsiz yatan kadının silahla yaralandığı belirlendi. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da otomobil içerisinde bir kadın silahla vurulmuş bulundu.
Osmangazi Mahallesi Cahar Dudayev Caddesi'nde otomobil içerisinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları kontrolde kadının silahla yaralandığını tespit etti.
Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA