Afyonkarahisar'da otomobil devrildi, 2 çocuk yaralandı
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, A.Y.D. idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan E.E.G. yaralandı. Yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde devrilen otomobildeki 2 çocuk yaralandı.
A.Y.D, (14) idaresindeki 43 AT 571 plakalı otomobil, Hacıbeyli köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki E.E.G, (12) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.
Kaynak: AA / Güncel