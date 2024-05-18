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Afyonkarahisar'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

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Afyonkarahisar'da Sülün ve Salar beldeleriyle Bayraktepe arasındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, yaklaşık 45 hektarlık alan zarar gördü.

Afyonkarahisar'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sülün ve Salar beldeleriyle Bayraktepe arasındaki arazide bulunan alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz ile çevre belediyelerden itfaiye araçları ve iş makinesi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, büyük kısmı mera olan yaklaşık 45 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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