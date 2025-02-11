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Afyonkarahisar'da Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın

Afyonkarahisar'da Orman Ürünleri Fabrikasında Yangın
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Afyonkarahisar'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına 54 ekip ve 149 personel müdahale ediyor. Yangının sebebi henüz belirlenemezken, can kaybı olmadığı bildirildi. Yangının büyümesi nedeniyle çevredeki diğer işletmelere de zarar verme riski bulunuyor.

Afyonkarahisar'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan orman ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın ihbarı alınması üzerine olay yerine 9 ekibin sevk edildiğini söyledi.

Şu anda olay yerinde 40 itfaiye aracı, 7 arazöz, Emniyete ait 4 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), toplamda 54 ekip, 149 personelin yangına müdahale ettiğini belirten Yiğitbaşı, "Aynı zamanda 2 ambulans ve 6 personel tedbir amaçlı olay yerinde bulunuyor. Bir mobilya toptancısında gerçekleşmesinden dolayı tabii yangın çok büyüdü. İçeride ahşap ve suntadan çok fazla malzeme var ve dolayısıyla yanıcı maddeler. Biz bütün ilçelerden, beldelerden itfaiye araçlarını buraya sevk ettik." diye konuştu.

Şu an için tek teselli kaynağının can kaybı olmaması olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"İşletme sahibiyle de görüştüm şu an için Allah'a şükür bir can kaybımız olmadığını değerlendiriyorum. Çalışanlardan kimse yok içeride. Yangınla ilgili şu an herhangi bir şey söylemek için erken. Ancak bir elektrikli malzemeden ya da belki sigara izmaritinden kaynaklandığı düşüncesi var işletme sahibinde. Büyük bir yangınla karşı karşıyayız. Ekipler burada. Yangının arka taraftaki diğer işletmelere de ulaşmaması için önlem aldık çünkü orada da yanıcı maddeler olabileceğini değerlendiriyoruz. Plastik işletmemiz var. Umuyoruz ki daha fazla işletmemiz zarar görmesin."

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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