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Afyonkarahisar'da şehit 25 asker için anma töreni

Afyonkarahisar'da şehit 25 asker için anma töreni
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Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012'de mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan 25 asker, törenle anıldı.

Afyonkarahisar'da 5 Eylül 2012'de mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan 25 asker, törenle anıldı.

Şehit Mete Saraç Kışlası'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören programında, şehit askerler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Tören, şehitlikteki askerlerin mezarlarına karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Programa, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Belediye Başkanı Burcu Köksal, İkmal ve Garnizon Komutanı Numan Kıral, kurum müdürleri, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve şehit aileleri katıldı.

Kaynak: AA
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