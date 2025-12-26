Haberler

Afyonkarahisar'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında 7 kişi yaralandı. İki minibüsün çarpışması sonucu yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

M.B, (53) idaresindeki 03 SK 920 plakalı minibüs, Şuhut - Afyonkarahisar kara yolunda M.Y'nin (53) kullandığı 03 AHB 184 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan 6'sı ambulanslarla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, birinin ise ayakta tedavisi yapıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adı Galatasaray ile de anılıyordu! Real Madrid'den Rudiger kararı

Adı Galatasaray ile de anılan Rudiger için karar verildi
Fenerbahçe'nin 'Kendine takım bul' dediği isim için sıraya girdiler

Fenerbahçe'nin "Kendine takım bul" dediği isim için sıraya girdiler
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Adı Galatasaray ile de anılıyordu! Real Madrid'den Rudiger kararı

Adı Galatasaray ile de anılan Rudiger için karar verildi
'Müslümanlar Noel ağacını ateşe verdi' dendi, gerçek çok başka çıktı

"Müslümanlar yaktı" dediler, gerçek çok başka çıktı
Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi

Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi