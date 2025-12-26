Afyonkarahisar'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında 7 kişi yaralandı. İki minibüsün çarpışması sonucu yaralılar hastaneye kaldırıldı.
M.B, (53) idaresindeki 03 SK 920 plakalı minibüs, Şuhut - Afyonkarahisar kara yolunda M.Y'nin (53) kullandığı 03 AHB 184 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine, kaza yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan 6'sı ambulanslarla Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, birinin ise ayakta tedavisi yapıldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel