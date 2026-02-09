Haberler

Afyonkarahisar'da metan gazı patlamasında 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da metan gazı patlamasında 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Afyonkarahisar'da bir katı atık bertaraf tesisinde metan gazı patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar Belediyesine bağlı olarak hizmet veren katı atık bertaraf tesisinde metan gazı patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Veysel Karani Mahallesi'ndeki tesiste metan gazının işlenip depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Olay yerine ihbar üzerine AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada tesis çalışanı 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde (AFSÜ) tedavi altına alındı.

Patlama nedeniyle gazın depolandığı alanda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
