Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğu

KURBAN Bayramı tatilinin başlamasıyla Afyonkarahisar'da trafik yoğunluğu oluştu. Antalya, İzmir, Konya gibi illere gitmek için kentten geçen araç sayısı 3 günde 370 bine ulaştı.

Türkiye'nin birçok ilini birbirine bağlayan Afyonkarahisar'da, bayram tatili için yola çıkanlar trafik yoğunluğu oluşturdu. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri trafikte aksama olmaması için yoğun çaba harcadı. Ölçümlere göre; Afyonkarahisar'dan 3 günde 370 bin civarında araç geçti.9 günlük bayram tatilinde Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'nde, 52 ekip ve 103 personel, İl Jandarma Komutanlığı'nda ise 29 ekip ve 83 personel görev alacak.