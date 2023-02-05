AFYONKARAHİSAR'DA KAZA YAPAN OTOBÜSTEKİ YOLCU KONUŞTU 'BİR BAKTIM UÇUYORDUK'

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi 8 ölü, 35 yaralı (3)

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralananlardan Adem Kaya, tedavisi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirildi. Adem Kaya kazayla ilgili, Ben yarı uyanıktım. Bir baktım uçuyoruz. Sonra yan tarafa düştü. Başka bir şey yok. Ben ve birkaç arkadaş buraya geldik. Diğerlerini bilmiyorum. Jandarmanın dediğine göre 8 ölü varmış. Buraya getirdiler, orada sağ olsun ambulanstakiler bize yardımcı oldu. Orada damar yolu falan açıldı. Burada da gelip röntgen filan çektirdik, kolum çatlamış mı kırılmış mı bakacaklar dedi. (DHA)