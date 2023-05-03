Afyonkarahisar'da kaybolan kişinin cansız bedeni su kuyusunda bulundu

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 2 gündür haber alınamayan Abdülkadir Gümüş'ün (65), evinin bahçesindeki su kuyusunda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AFYONKARAHİSAR'ın Sultandağı ilçesinde 2 gündür haber alınamayan Abdülkadir Gümüş'ün (65), evinin bahçesindeki su kuyusunda cansız bedeni bulundu.

Sultandağı'na bağlı Yeşilçiftlik beldesinde ailesiyle yaşayan Abdülkadir Gümüş'ten 1 Mayıs akşamı evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin ihbarıyla arama çalışması başlatan polis, bugün sabah saatlerinde Gümüş'ün evinin bahçesindeki su dolu kuyuda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan aramada Abdülkadir Gümüş'ün cansız bedeninin yaklaşık 5 metre derinlikteki kuyuda olduğu anlaşıldı. Gelen ekipler Abdülkadir Gümüş'ün cansız bedenini kuyudan çıkardı. Gümüş'ün cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Sultandağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Abdülkadir Gümüş'ün ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.