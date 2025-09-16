Haberler

Afyonkarahisar'da Kaya Düşmesine Karşı Güvenlik Projesi

Afyonkarahisar'da AFAD tarafından yürütülen projeyle, Büyükkalecik beldesinde ev, okul ve sosyal tesislerin bulunduğu alan bir çelik ağ ile örülerek kaya düşmesine karşı güvenli hale getirildi.

Afyonkarahisar'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yürütülen projeyle ev, okul ve sosyal tesislerin bulunduğu alanda kaya düşmesinin önüne geçildi.

AFAD İl Müdürü Ali Altındal, gazetecilere, merkeze bağlı Büyükkalecik beldesinde okul, sosyal tesisler ve yaklaşık 40 hanenin bulunduğu bölgede dağdan kaya düşmesine karşı proje hayata geçirdiklerini söyledi.

Proje kapsamında 112 bin metrekarelik çelik ağ ördüklerini anlatan Altındal, "Büyük bir alan çelik ağ ile örüldü. Vatandaşları güvenli bölgede tutmuş olduk." dedi.

Büyükkalecik Belediye Başkanı Abdullah Çelik de "Artık hem vatandaşlar hem de okulda eğitim öğretim faaliyetini yürüten öğrenciler ve öğretmenler daha güvenli ortamlarda olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
