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Afyonkarahisar'da Kamyonet Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen kamyonetteki sürücü hayatını kaybetti, eşi ise ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde şarampole devrilen kamyonetteki sürücü öldü, eşi de ağır yaralandı.

Ö.P, (69) idaresindeki 26 FL 143 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Eber köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü yaşamını yitirdi, yanındaki eşi G.P, (60) ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı G.P. ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün cenazesi, jandarmanın incelemesi sonrası morga götürüldü.

Kaynak: AA / Kadir Kiper - Güncel

Karahisar Jandarma Çay Güncel Haberler

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