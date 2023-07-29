Afyonkarahisar'da Kamyonet Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen kamyonetteki sürücü hayatını kaybetti, eşi ise ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.