Bolvadin'de İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
E.A. idaresindeki 60 ACT 661 plakalı otomobil, Akcan Parkı yakınlarındaki çevre yolu mevkisinde, F.Ş'nin kullandığı 34 RR 4657 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile İ.A, M.E.A, A.A, Ü.A. ve E.Ş. kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA