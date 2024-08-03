Afyonkarahisar'da İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi

Afyonkarahisar'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve vatandaşlar, akşam namazı sonrası Gar Camisi önünde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla bir araya geldi.

Katılımcılar, İsrail aleyhine sloganlar atarak Ordu Bulvarı güzergahından Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş sonrası basın açıklamasında bulunan İHH Afyonkarahisar Şube Başkanı Ramazan Kaya, bugün burada Şehit İsmail Heniye'nin vasiyetini yerine getirmek, eylem çağrısına icabet etmek ve tarihin en büyük imtihanını veren Gazellilerin sesi olmak için toplandıklarını söyledi.

Gazze davasına ömrünü adamış İsmail Heniye'nin şehit olması dolayısıyla ümmete baş sağlığı dileyen Kaya, şöyle konuştu:

"Susmak vahşetin ortağı olmaktır. Gazze'de yaşanan soykırım bir an önce durdurulmalıdır. Derhal ateşkes sağlanmalı, ilaç ve gıda başta olmak üzere insani yardımının acilen önü açılmalıdır. Vallahi canımız, kanımız ve sahip olduğumuz her şey Kudüs ile Mescid-i Aksa'ya feda olsun."

Basın açıklamasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Yürüyüşe, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.