Afyonkarahisar'da firari hükümlüler yakalandı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Başmakçı ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Ekipler, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'yi Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde, 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan M.K'yi de Başmakçı ilçesine bağlı Çığrı köyünde yakaladı. Hükümlüler, işlemlerinin ardında cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Başmakçı ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.
Ekipler, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'yi Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde, 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan M.K'yi de Başmakçı ilçesine bağlı Çığrı köyünde yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardında cezaevine teslim edildi.