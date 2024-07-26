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Afyonkarahisar'da firari hükümlüler yakalandı

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Başmakçı ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Ekipler, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'yi Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde, 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan M.K'yi de Başmakçı ilçesine bağlı Çığrı köyünde yakaladı. Hükümlüler, işlemlerinin ardında cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Başmakçı ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Ekipler, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'yi Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde, 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan M.K'yi de Başmakçı ilçesine bağlı Çığrı köyünde yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardında cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Başmakçı Bolvadin Özburun Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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