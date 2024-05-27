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Afyonkarahisar'da Filistin yararına kermes düzenlendi

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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde müftülük ve vatandaşlar tarafından Atatürk ilkokulu bahçesinde Filistin yararına kermes düzenlendi. Kuran'ı Kerim tilaveti ve duayla başlayan kermese, ilçe Kaymakamı Özlem Kılıçtürk ve İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan katıldı. Kaymakam Kılıçtürk, kermesi organize eden ilçe müftülüğü personeli ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde müftülük ve vatandaşlar tarafından Atatürk ilkokulu bahçesinde Filistin yararına kermes düzenlendi.

Kuran'ı Kerim tilaveti ve duayla başlayan kermese, ilçe Kaymakamı Özlem Kılıçtürk ve İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan katıldı.

Kaymakam Kılıçtürk, kermesi organize eden ilçe müftülüğü personeli ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Müftülük Filistin Seyhan Dünya Güncel Haberler

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