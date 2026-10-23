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Afyonkarahisar'da ele geçirilen 3 aylık makak, Gaziantep'te tedavi edilip maskot oldu

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Yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen ve Afyonkarahisar'da ele geçirilen 3 aylık erkek makak, Gaziantep Doğal Yaşam Merkezi'nde tedavi edilip sağlığına kavuştu. 'Garip' adı verilen yavru, merkezin maskotu oldu; diğer makak yavrularıyla uyumu için 1,5-2 ay kontrollü tutulacak.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen ve Afyonkarahisar'da ele geçirilen 3 aylık erkek makak maymunu, tedavi edildiği Gaziantep Doğal Yaşam Merkezi'nin maskotu haline geldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince Afyonkarahisar'da yapılan kontrollerde bir kişinin yanında bulunan makak yavrusu, koruma altına alınarak Gaziantep Doğal Yaşam Merkezi'ne getirildi.

Merkeze ulaştığında beslenme güçlüğü çektiği ve kan değerlerinde sıkıntı olduğu belirlenen yavru, hayvan hastanesinde tedavi altına alındı.

Veteriner hekimlerce kan tahlilleri ve ultrason kontrolleri yapılan makak, bir süre yoğun bakımda tutuldu. Bu süreçte serum ile vitamin ve mineral takviyesi uygulanan yavru, tedaviye olumlu yanıt vererek yeniden beslenmeye başladı.

Bakıcılarının "Garip" adını verdiği makak yavrusu, sağlık durumunun normale dönmesinin ardından diğer makak yavrularını görebildiği ancak fiziksel temas kuramadığı ayrı bir barınağa alındı.

Merkezdeki en küçük makak olan Garip'in, diğer yavrularla uyum sağlaması amacıyla bir süre daha kontrol altında tutulacağı, 1,5 ila 2 ay içinde gruba dahil edilmesinin planlandığı ifade edildi.

"Bir süre yoğun bakımda beklettik"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, yavrunun merkeze getirildiğinde kapsamlı sağlık kontrolünden geçirildiğini söyledi.

Hayvanın tedavi sürecine ilişkin Özsöyler, şöyle konuştu:

"Buraya geldiğinde hayvanın durumunu incelemek için hastanemizde gerekli kontrollerini yaptık. Kan sayımlarını, ultrasonlarını, böbreklerini, dalağını, karaciğerini ve bütün organlarını kontrol ettik. Kendisini belli bir süre yoğun bakımda beklettik. Gerekli mineral ve vitamin takviyelerini yaptık, serumlarını verdik. Şu anda hayvan normale döndü ve yemeğini yemeye başladı. Burada bakıcı arkadaşlarımız kendisine Garip ismini koydular. Gaziantep'e dışarıdan geldiği için bu ismi verdiler. Şu anda diğer makak yavrularıyla birlikte farklı bir barınakta bulunuyor. Onları görüyor. 1,5-2 aylık süre sonunda onların içine karıştıracağız ve onlarla beraber bir aile olacak."

Özsöyler, diğer makak yavrularının Garip'ten biraz daha büyük olduğunu, bu nedenle yavrunun bir süre daha kontrollü tutulacağını belirterek, Garip'in merkez çalışanlarının sevgisini kazandığını ve maskot haline geldiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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