Afyonkarahisar'da Bataklık Göletinde İki Çocuk Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Bataklık Göletinde İki Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde serinlemek için bataklık olan bir gölete giren 11 yaşındaki iki çocuk, kaybolduktan sonra cansız bedenleri bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde serinlemek için bir kısmı bataklık olan gölete giren 2 çocuk hayatını kaybetti.

Yaylabağı beldesinde serinlemek için bir kısmı bataklık olan gölete giren A.A.K. (11) ile M.E.Ö. (11) bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, gölette iki çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Yapılan incelemenin ardından iki çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Ailesine sorduğu tek soruyla haritadan yer seçip yaşadığı ili terk etti

Sorduğu tek soruyla haritadan yer seçip yaşadığı ili terk etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif

Güle güle Barış Alper! Yeni takımına hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.