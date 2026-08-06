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Avukat Meslektaşını Vurdu: Yaralı Hastanede, Şüpheli Yakalandı

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Afyonkarahisar'da meslektaşı tarafından silahla vurulan avukat yaralandı.

Afyonkarahisar'da meslektaşı tarafından silahla vurulan avukat yaralandı.

Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde avukat U.Ç. ile meslektaşı G.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.Ç, tabancayla ateş ederek G.K'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan U.Ç. ise polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA
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