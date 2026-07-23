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Afyonkarahisar'da İki Firari Hükümlü Yakalandı

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Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, hakkında 15 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ö. ile 4 yıl hapis cezasıyla aranan K.K'yi kent merkezinde yakaladı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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