Afyonkarahisar Müzesi mitolojik tanrı heykelleriyle ön plana çıkıyor

Afyonkarahisar'da 1964'te bulunan ve aralarında Kibele'nin de olduğu 70'ten fazla mitolojik mermer heykel, yeni müzede sergileniyor. 1700 yıl sonra gün yüzüne çıkan eserler, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Afyonkarahisar'da aralarında Kibele'nin bulunduğu mermerden yapılmış mitolojik tanrı heykelleri, sergilendiği müzede ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Heykeller, 1964 yılında yol yapım çalışmasında Afyonkarahisar'a 5 kilometre uzaklıktaki Çavdarlı köyü yakınlarında bulundu.

Bereketin sembolü "ana tanrıça" Kibele'nin yurt dışına kaçırıldığı bölgede, ihbar üzerine Afyonkarahisar Müzesi tarafından kurtarma kazısı yapılarak Apollon, Artemis, Tykhe, Men, Asklepios, Zeus ve Herakles gibi 70'in üzerinde mitolojik figür bulundu.

"Çavdarlı-Kovalık Höyüğü Heykel Buluntu Grubu" ismi verilen eserler, 2023'e kadar Afyonkarahisar'daki eski müzede sergilendi.

Yurt dışına kaçırılarak İsrail'de satılan, ardından ABD'den 13 Aralık 2020'de Türkiye'ye getirilen Kibele heykeli, bir süre İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde sergilendikten sonra 2021'de Afyonkarahisar'a getirildi.

Yeni Afyonkarahisar Müzesi'nde sergilenen mitolojik heykellerden 14'ü, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

"Yaklaşık 1700 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıktı"

Afyonkarahisar Müzesi Müdürü Mehmet Garipcin, AA muhabirine, müzenin en önemli eser gruplarından birinin 'Çavdarlı-Kovalık Höyüğü'nden çıkarılan heykel buluntuları olduğunu söyledi.

Heykel grubunun 70'in üzerinde olduğuna değinen Garipcin, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 1700 yıl boyunca toprak altında saklı kalan heykellerin, Hristiyanlığın Anadolu'da yayılmaya başladığı dönemde tahrip edilmemesi için gizlendiği değerlendiriliyor. Heykeller milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllara tarihleniyor. Milattan sonra 4. yüzyılda Hristiyanlığın Anadolu'da baskın din olmaya başlamasıyla bu tarz pagan heykelleri tahrip ediliyor. Gözleri oyuluyor, kırılıyor, yok ediliyor. Bu heykel grubunun da bir kutsal alandan çıkarılarak tahrip edilmesini önlemek amacıyla bugünkü bulunduğu noktaya taşındığını, burada saklandığını düşünüyoruz. Yaklaşık 1700 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıktı."

Garipcin, eserlerin dönemin çok tanrılı inanç sistemine ait adak heykelcikleri olduğunu belirterek, bazı heykeller üzerindeki yazıtlarda heykelleri yaptıran kişilerin ve heykeltıraşların isimlerinin yer aldığını kaydetti.

"Geçici sergiler planlanıyor"

Yeni müzede daha modern sergileme teknikleri kullandıklarını anlatan Garipcin, ziyaretçilerin heykellere yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Müzeyi yılda yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiğine dikkati çeken Garipcin, "İlerleyen dönemde heykel grubunun daha geniş kapsamlı geçici sergilerle ziyaretçilere sunulmasını planlıyoruz. Bütün hemşerilerimizi ve Afyonkarahisar'ı ziyaret eden misafirlerimizi, müzemize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
