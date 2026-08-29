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Büyük Taarruz'un 104. Yılında Anıtkaya Şehitliği'nde Anma Töreni

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AFYONKARAHİSAR’da Büyük Taarruz’un 104’üncü yıl dönümü anmaları kapsamında, 28 Ağustos 1922’de şehit düşen 12 subay ve 6 erin anısına Anıtkaya Şehitliği’nde tören düzenlendi.

AFYONKARAHİSAR'da Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü anmaları kapsamında, 28 Ağustos 1922'de şehit düşen 12 subay ve 6 erin anısına Anıtkaya Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Afyonkarahisar merkeze bağlı Anıtkaya köyündeki şehitlikte düzenlenen tören, Vali Dr. Naci Aktaş'ın alandaki vatandaşları selamlayarak Zafer Bayramı'nı kutlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Üsteğmen Oğuz Emin Ağaoğlu, Anıtkaya Şehitliği'nde yatan şehitler ile bölgede Yunan birliklerine zayiat verdirerek Türk ordusuna zaman kazandıran kahramanlar hakkında bilgi verdi.

Anıtkaya Köy Muhtarı Mehmet Ali Tetik, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bizim en büyük gücümüz birliğimizdir, kardeşliğimizdir. Aynı bayrağın altında, aynı vatana gönül vermemizdir" dedi.

Konuşmaların ardından program, bando takımı eşliğinde Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerine bağlı askeri birlikler ile atlı birliklerin geçiş töreniyle devam etti.

Törenin sonunda Vali Aktaş ve protokol üyeleri şehitlikte dua etti. Ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Törene Vali Dr. Naci Aktaş'ın yanı sıra milletvekilleri Ali Özkaya, Hasan Arslan ve Mehmet Taytak, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Kıral, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kaya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, il müdürleri, askeri personel ve Anıtkayalı vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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