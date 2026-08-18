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Bolvadin'de Ölü Hayvanlar ve Kötü Koku Şikayeti

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde açık arazide ve çöplük çevresinde ölü küçük ve büyükbaş hayvanlar ile at ve köpekler bulundu. Bölge sakinleri, sıcak nedeniyle yayılan kötü kokuya dikkat çekerek hayvanların kaldırılıp alanın temizlenmesini istedi.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, açık arazide ve çöplük çevresinde ölü küçük ve büyükbaş hayvanlar ile at ve köpekler görüntülendi.

Bolvadin ilçe merkezine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki yol üzerinde bulunan açık alanda küçük ve büyükbaş hayvanlar ile at ve köpek ölüleri görüntülendi. Bölge sakinleri, özellikle sıcak havanın etkisiyle yayılan ağır kokunun çevrede yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, hayvanların kaldırılıp, alanın temizlenmesini ve gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.

Haber- Kamera: İlyas Kaan TAYTAK/BOLVADİN (Afyonkarahisar),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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