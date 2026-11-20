Afyonkarahisar Bayat'ta devrilen otomobilde 9 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde devrilen otomobilde 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, sürücü ve otomobildeki bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı; çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde devrilen otomobildeki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
M.Ç. (61) idaresindeki 06 BE 9404 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Tavşantepe mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki F.Ç. (62) ile A.B.B. (9) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan A.B.B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA