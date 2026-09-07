Haberler

Afyonkarahisar- Arazi yangını söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AFYONKARAHİSAR'da arazide başlayan ot yangını ekiplerin büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü.

AFYONKARAHİSAR'da arazide başlayan ot yangını ekiplerin büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Afyonkarahisar- Konya yolu yakınlarındaki Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi ile Çavdarlı köyü yolu arasındaki boş arazide meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan ot yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Araziden yükselen yoğun dumanlar kentin farklı bölgelerinden görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Görüş mesafesini düşüren ve müdahaleyi güçleştiren yoğun dumana rağmen itfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale etti. Polis ekipleri ise güvenlik gerekçesiyle yangın bölgesine giden yolları trafiğe kapatarak araç geçişlerine izin vermedi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışması sonucu yangın tamamen söndürülerek soğutma çalışmaları tamamlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- kamera: Kadir KAPLAN/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de derbi sonrası acil zirve! Aziz Yıldırım düğmeye bastı

Aziz başkan gerekeni yaptı!
Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurdu

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını duyurdu

Otomotiv devi frene bastı! Land Rover 4 bin kişiyle yolları ayıracak

Otomotiv devi frene bastı! Binlerce kişi işten çıkarılacak
Kiev'den 'barış' sinyali! Her girişim, küçük bir adımı temsil ediyor

Kiev'den savaşın seyrini değiştirecek mesaj
Politikacıdan ülkeyi sarsan itiraf: Seçmenlerimle belediye binasında ilişkiye girdim!

Skandal siyasetçiden itiraf: Belediyede seçmenlerimle ilişkiye girdim
AHBAP'ın yıllarca depoda tuttuğu malzemeler Hatay'a gönderilecek

Toplayıp toplayıp depoda çürümeye bırakmış! Akıbetleri belli oldu
Antalya’da 5 yıldızlı otelde savaş gerilimi! Rus ve Ukraynalı turistler birbirine girdi

Lüks otelde savaş gerilimi! Turistler tekme tokat birbirine girdi