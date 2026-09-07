Afyonkarahisar- Arazi yangını söndürüldü

AFYONKARAHİSAR'da arazide başlayan ot yangını ekiplerin büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Afyonkarahisar- Konya yolu yakınlarındaki Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi ile Çavdarlı köyü yolu arasındaki boş arazide meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan ot yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Araziden yükselen yoğun dumanlar kentin farklı bölgelerinden görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Görüş mesafesini düşüren ve müdahaleyi güçleştiren yoğun dumana rağmen itfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale etti. Polis ekipleri ise güvenlik gerekçesiyle yangın bölgesine giden yolları trafiğe kapatarak araç geçişlerine izin vermedi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışması sonucu yangın tamamen söndürülerek soğutma çalışmaları tamamlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- kamera: Kadir KAPLAN/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı