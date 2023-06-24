- Afyonkarahisar- Antalya karayolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor

AFYONKARAHİSAR - 9 günlük Kurban Bayramı nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya karayolunda trafik yoğunluğu oluştu. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Dinar ilçesinde bulunan kavşak noktalarda görev alan polis ekipleri yol güvenliğini sağlayarak güvenli geçişleri sağlıyor.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının arından bayramlarını tatil beldelerinde geçirmek isteyenler Antalya karayolunda trafik yoğunluğu oluşturdu. Özellikle trafik yoğunluğu Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Dinar ilçelerinde oluştu. Trafik yoğunluğunun önlemek ve sürücülerin daha konforlu bir şekilde yolculuk yapmasını sağlamak için çalışan polis ekipleri bazı kavşaklardaki ışıkların iptali sağlayarak geçişleri hızlandırdı.

Öte yandan bazı araç sürücüleri de tatillerinin Antalya'da geçirmek için yola çıktıklarını söyledi.