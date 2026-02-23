Afyonkarahisar'da damızlık manda boğaları yetiştiricilere teslim edildi

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde yetiştirilen 30 damızlık manda boğası (Comba), düzenlenen törenle yetiştiricilere teslim edildi.

Proje, İl Özel İdaresi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirildi.

AKÜ Veteriner Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde gerçekleştirilen damızlık manda tesliminde konuşan Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu projenin üniversite, İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinin somut bir örneği olduğunu söyledi.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, üniversitenin temel vizyonunun bilginin sahaya ve üreticiye aktarılması olduğunu belirtti.

Dağıtımı yapılan damızlık boğaların bilimsel çalışmalar sonucunda yetiştirildiğini ifade eden Karakaş, yerli ırkların ıslahına yönelik projelerle Afyonkarahisar'da hayvancılığın güçlendirildiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından 30 damızlık manda boğası yetiştiricilere teslim edildi.

Proje ile sürü verimliliğinin artırılması, genetik kapasitenin güçlendirilmesi ve Afyonkarahisar'da manda yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Törende, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven de birer konuşma yaptı.