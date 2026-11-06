Afyon İhsaniye'de silahlı saldırıda 8 kişi öldü, muhtar ölen çiftin akrabası çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının ardından olay yerine yardıma giden köy muhtarı Lütfi Yaşar, yaşamını yitiren çiftin akrabası olduğunu öğrendi.

İhsaniye ilçesinde Arif Sefa Ö'nün silahlı saldırısında hayatını kaybeden Seydi Ahmet (73) ile eşi Satı Aydoğmuş'un (69) yaşadığı Kıyır köyünde hüzün hakim.

Silahlı saldırının ardından yardıma gittiği olay yerinde yaşamını yitirenlerin akrabaları olduğunu öğrenen köy muhtarı Lütfi Yaşar, AA muhabirine dün bir köylüsünün kendisini aramasıyla olaydan haberdar olduğunu söyledi.

Yardım için vakit kaybetmeden olay yerine gittiğini anlatan Yaşar, "Önce yol güvenliğini sağladım ve geçişleri önledim. Ardından jandarma gelene kadar olay yerine fazla yaklaşmadım." dedi.

"Baktık ki kendi köylülerim ve akrabalarım"

Yaşar, jandarma ekipleri ve olay yeri savcısı geldikten sonra cenazelere yaklaştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çok yaklaşmadığım için hayatını kaybedenlerin kim olduğunu ilk başta anlayamadım. Baktık ki kendi köylülerim ve akrabalarım. Akrabalarım köye doğru gelirken katille karşılaşmış. Köye yaklaşık bir kilometre mesafede onları durdurmuş. Araçlarını gasbedip, ikisini de öldürmüş. Çok üzüldüm. Zanlı araçlarını alıp, geldiği yöne doğru geri dönmüş. O yönde 500-600 metre ilerledikten sonra bir kişiyle daha karşılaşmış. Onu da öldürdükten sonra yoluna devam etmiş."

Kaynak: AA