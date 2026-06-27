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Afyonkarahisar heyeti Avrupa'daki rehabilitasyon modellerini inceledi

Afyonkarahisar heyeti Avrupa'daki rehabilitasyon modellerini inceledi
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Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak öncülüğündeki heyet, Erasmus+ projesi kapsamında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta hükümlülerin dijital okuryazarlık ve sosyal entegrasyonuna yönelik rehabilitasyon modellerini yerinde inceledi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak öncülüğündeki heyet, Avrupa'daki rehabilitasyon modellerini yerinde inceledi.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun ortakları arasında yer aldığı Erasmus+ KA210 projesi kapsamında yürütülen "Dijital Geleceğe Adım: Mahkumlar İçin Dijital Okuryazarlık" projesinin ikinci hareketlilik programı Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Ulusal Ajans /Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen programa katılan proje heyetinde Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak ile Cezaevi Müdürü Hasan Uçkaç'ın yer aldığı bildirildi.

Başsavcısı Patlak öncülüğündeki heyetin Vilnius'ta gerçekleştirilen programda sosyal entegrasyon ve rehabilitasyon alanındaki uygulamaları yerinde inceleyerek, özellikle dezavantajlı grupların topluma uyumunu kolaylaştıran eğitim, danışmanlık ve mesleki gelişim faaliyetleri hakkında çalışmalara katıldığı aktarılan açıklamada, hükümlülerin yalnızca ceza infaz sürecini tamamlamaları değil, tahliye sonrasında toplumsal hayata daha donanımlı, bilinçli ve üretken bireyler olarak katılmalarını sağlayacak yöntemler üzerinde durulduğu ifade edildi.

Açıklamada, heyetin saha gözlemleri doğrultusunda elde edilen bilgi birikiminin Afyonkarahisar'daki ceza infaz ve rehabilitasyon çalışmalarına entegre edilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Öte yandan program sonunda heyet üyelerine, Europass sertifikası verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
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