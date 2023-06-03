Afşin-Elbistan B termik santralinde yangın çıktı

Soğutma işlemleri tamamlanan santral yangınında maddi hasar oluştu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta Afşin- Elbistan B termik santralinde çıkan yangın söndürülüp soğutma işlemleri de tamamlandı.

Afşin-Elbistan arasında Çoğulhan bölgesinde yer alan B termik santralinin 3'üncü ünitesinin baca gazı arıtma sistemine bakım yapıldığı sırada çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve havadan helikopter ile müdahale edildi. Yangının kontrol altına alınması önce yayılması önlendi daha sonra söndürülerek soğutma işlemine geçildi. Soğutma işlemi de tamamlanan yangında santralde maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.