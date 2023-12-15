Afşin'de Öğrencilere Deneme Sınavı Yapıldı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 'Gerçek Sınavı Yakala' projesi kapsamında lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan 2 bin 709 öğrenci için deneme sınavı yapıldı. Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, yapılan deneme sınavları ile ilçe genelindeki öğrencilerin başarısını ortaya çıkarmak istediklerini söyledi.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, "Gerçek Sınavı Yakala" projesi kapsamında lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan 2 bin 709 öğrenci için deneme sınavı yapıldı.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, gazetecilere, yapılan deneme sınavları ile ilçe genelindeki öğrencilerin başarısını ortaya çıkarmak istediklerini söyledi.

Amaçlarının öğrencilerin başarı seviyelerinin yükselmesine katkı sunmak olduğunu belirten Güven, ilçeden önemli başarılar elde eden öğrenciler çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da ilçe genelinde sınava hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz olarak gerçekleştirilen deneme sınavının öğrencilerin bilgi, beceri ve zaman kullanımını ölçmesini sağladığını dile getirdi.