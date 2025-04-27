Afrikalı Öğrencilere Afet Farkındalığı ve İlk Yardım Eğitimi

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) tarafından düzenlenen afet farkındalık ve ilkyardım ile acil eğitimleri, Afrikalı öğrenciler tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

TADD, Zeytinburnu Merkezefendi'deki genel merkezinde 12, 19 ve 26 Nisan tarihlerinde "Afet farkındalık ve ilkyardım", "Yangın güvenliği ve önleyici tedbirler" ile "Acil durum ve afet yönetimi" başlıklı eğitim seminerleri düzenledi.

Seminerlere çok sayıda Afrikalı öğrenci ve vatandaş katıldı.

Acil Tıp Uzmanı ve Türkiye Acil Tıp Vakfı Başkan Vekili Doç. Dr. İsmail Tayfur'un verdiği "Afet farkındalık ve ilkyardım" eğitimi, Afrikalı öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Jeofizik Mühendisi, A Sınıfı İş Güvenlik Uzmanı ve Arama Kurtarma Gönüllüsü Cengiz Çolak da "Yangın güvenliği ve önleyici tedbirler" konusunda katılımcılara bilgi aktarırken, Deniz Feneri Afet Yönetimi ve Kurtarma Müdürü İbrahim Topal "Acil durum ve afet yönetimi" başlıklı semineri verdi.

Afet Yönetim Uzmanları Işık Akçapınar ve Selim Altınarık da "Afet farkındalık ve ilkyardım eğitimi" konusunda seminerler sundu.

TADD'nin düzenlediği kariyer eğitimleri, mayıs ayında da devam edecek.