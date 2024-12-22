Afrikalı kadınlar siyasette öncü rol oynamak istiyor

Gabon İletişim ve Medya Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Laurence Ndong, birçok Afrikalı kadının siyasette öncü rol üstlenmek istediğini belirterek, "Değişimin zorunlu olduğuna inanan birçok Afrikalı kadın hem liderlik hem de siyasette eşit temsiliyet için çaba gösteriyor." dedi.

Afrika kıtasında kadınların, siyasi, ekonomik ve toplumsal yaşama eşit katılımı hala ciddi bir sorun olarak varlığını sürdürüyor.

Afrika Birliği, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası aktörler, kadın haklarının korunması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için önemli adımlar atsa da kıtadaki sistematik eşitsizlik ilerleme beklentisini karşılamaktan çok uzak görünüyor.

1970'lerden bu yana Afrika kıtasında sadece 22 kadın cumhurbaşkanı veya başbakan görev alırken, 2021 itibarıyla parlamentolardaki kadın temsil oranı sadece yüzde 25 ile sınırlı kaldı.

Kadınların siyasette temsil oranı noktasında Ruanda ve Güney Afrika özelinde önemli aşamalar kaydedilmiş olsa da Afrika genelinde kadınların siyasi liderlikteki temsil oranı istenilen seviyeye ulaşılmış değil. Kıtadaki durum, BM'nin 2030 yılına kadar kadınların siyasi hayata katılım oranını yüzde 33'e çıkarma hedefinden de hala çok uzak.

Kıta genelinde halihazırda Tanzanya'da Samia Suluhu Hassan ve Namibya'da 27 Kasım'da düzenlenen genel seçimlerde galip gelen Netumbo Nandi-Ndaitwah olmak üzere sadece 2 kadın cumhurbaşkanı var. Nandi-Ndaitwah, aynı zamanda ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı.

Afrika parlamentolarındaki kadın temsil ortalaması ise yüzde 25'te kaldı. Ülkelerdeki 1380 bakandan da sadece 336'sı kadın. Kıtada cinsiyet eşitsizliğinin kendini en belirgin şekilde savunma ve finans gibi stratejik alanlarda gösteriyor.

"Kadınlar, cinsiyet eşitsizliğine karşı ciddi meydan okumalarda bulunuyor"

Afrika kıtasında kadınların siyaset ve kamusal alandaki konumu ile ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Ndong, kadınların sadece Afrika'da değil dünya genelinde siyasi, ekonomik ve toplumsal zorluklarla yüzleştiğini söyledi.

Ndong, dünya genelinde ve Afrika özelinde kadınların karar alma organlarındaki temsilinin çok düşük olduğunu ifade etti.

Kadınların, yönetim mekanizmalarında hak ettikleri temsil oranına ulaşmak için mücadele ettiğine ve politikadaki cinsiyet eşitsizliğine karşı ciddi meydan okumalarda bulunduğuna dikkati çeken Ndong, Gabon'daki duruma da değindi.

Ndong, ülkesinde kadınların siyasi ve kamusal alanda erkek-kadın eşitliğini sağlamak için çaba gösterdiğini, hükümetin bu çabalara yanıt vermeye çalıştığını ve bir kadın bakan olarak bu çabaları desteklediğini anlattı.

Gabon'da kadınların siyasetteki temsil oranının yüzde 30 gibi çok düşük bir seviyede olduğunu kaydeden Ndong, şöyle devam etti:

"Ülkemizde, siyaset, ekonomi ve toplumsal hayata katılım oranını eşitlemek için çabalarımız devam ediyor ve bunun için çok çalışıyoruz. Tabii bazı Afrika ülkelerinde, örneğin Ruanda parlamentosunda kadın temsil oranı yüzde 60 civarında. Bu oldukça yüksek bir oran ve biz tüm Afrika ülkelerinde benzer tablolar görmek istiyoruz."

"Afrikalı kadınlar artık yönetimlere talip olmak istiyor"

Ndong, Afrika genelinde sadece iki kadın cumhurbaşkanı olduğunu, çok sayıda eğitimli ve başarılı kadının artık liderlik için mücadele vermesi gerektiğini belirterek, "Artık yeter, Afrika'da kadınlarımız üniversite eğitimi alıyor. Erkeklerle aynı bilgilere ve eğitime sahipler. Ancak halen siyasete katılım konusunda çekimser davranıyorlar. Çünkü siyaset kurumu daha çok erkek egemen ve üstelik erkekler konumlarını korumak için bu alanda kadınların çok fazla varlık göstermesini istemiyor." diye konuştu.

Ndong, birçok kadının artık zorluklarla yüzleşmekten kaçınmadığının ve siyasette öncü rol üstlenmeye çalıştığının altını çizdi.

Kadınların doğaları gereği bireylerle daha kolay iletişim kurduğunu, insanların yaşam koşullarını iyileştirme konusunda daha azimli olduğunu dile getiren Ndong, "Birçok Afrika ülkesinde kötü yönetimler var. ve kadınlar da bu kötü yönetimleri yakından görüyor. Değişimin zorunlu olduğuna inanan birçok Afrikalı kadın hem liderlik hem de siyasette eşit temsiliyet için çaba gösteriyor. Çünkü artık ülkelerinde bir şeylerin değişmesi gerektiğine inanıyorlar ve siyasette öncü rolü almak istiyorlar." şeklinde konuştu.

Ndong, Tanrı'nın dünyayı güzelleştirmek için kadınları yarattığına inandığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü biz anneyiz. Yerimize geçecek nesilleri doğuruyoruz. Dolayısıyla dünyaya getirdiğimiz ve yerimize geçecek olanlar için iyi bir dünya bırakmak zorundayız. Bu yüzden hem siyasette hem de kamusal alanda en iyisini yapmak için çaba gösteriyoruz. Evet, kadınların yönettiği bir dünya çok daha merhametli, çok daha adil ve çok daha barışçıl olabilir."

Ndong, Türkiye ile Gabon ilişkilerinin her geçen gün gelişmesinden memnuniyet duyduğunu sözlerine ekledi.