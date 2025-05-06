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Afrika Subay Heyeti Çin'de Temaslarda Bulunacak

Afrika Subay Heyeti Çin'de Temaslarda Bulunacak
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Mısır, Mozambik, Tanzanya ve Kenya dahil 40'tan fazla Afrika ülkesini temsil eden yaklaşık 100 kişilik bir subay heyeti, Çin ziyaretine başladı. Ziyaret, Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun sonuçlarını hayata geçirmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

BEİJİNG, 6 Mayıs (Xinhua) -- Mısır, Mozambik, Tanzanya ve Kenya gibi 40'ın üzerinde Afrika ülkesini temsil eden yaklaşık 100 kişilik bir subay heyeti, salı günü Çin ziyaretine başladı.

Çin Halk Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın daveti üzerine ülkeye giden heyetin, resmi ziyaretleri 15 Mayıs'ta sona erecek. Genç ve orta yaşlı subaylardan oluşan heyetin ziyaret kapsamında Beijing, Changsha, Shaoshan gibi kentlerde temaslarda bulunması bekleniyor.

Bakanlık, türünün dördüncüsü olan söz konusu ziyaretin, Çin-Afrika İşbirliği Forumu Beijing Zirvesi'nde varılan mutabakatların somut eylemlere dönüştürülmesi ve Çin ordusu ile Afrika ülkelerinin orduları arasındaki geleneksel dostluğun derinleştirmesini amaçladığını söyledi.

Ziyaretin, her iki bölgedeki subaylar arasındaki karşılıklı anlayışı güçlendirmeyi ve yeni dönemde, yeni dönemde her türlü koşulda geçerli ortak geleceğe sahip bir Çin-Afrika topluluğunun inşasına katkı sunmayı da hedeflediği belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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