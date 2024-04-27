Afrika'nın Renkleri Derneği, Hatay'da depremlerden etkilenen çocuklar için şenlik düzenledi
Antakya Mahmut Yarım İlkokulu bahçesinde gerçekleşen şenlikte, depremzede çocuklar müzik eşliğinde oyunlar oynadı. Palyaço gösterilerinin sunulduğu ve çeşitli ikramların yapıldığı etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi. Afrika'nın Renkleri Derneği Başkanı Yavuz Atalay, yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ilk günlerinden bu yana Hatay'da çeşitli faaliyetler yürüttüklerini söyledi. Atalay, düzenledikleri etkinlikle çocuklarla güzel bir gün geçirdiklerini kaydetti.
Afrika'nın Renkleri Derneği, Hatay'da depremlerden etkilenen çocuklar için şenlik düzenledi.
Antakya Mahmut Yarım İlkokulu bahçesinde gerçekleşen şenlikte, depremzede çocuklar müzik eşliğinde oyunlar oynadı.
Palyaço gösterilerinin sunulduğu ve çeşitli ikramların yapıldığı etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendi.
Afrika'nın Renkleri Derneği Başkanı Yavuz Atalay, yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ilk günlerinden bu yana Hatay'da çeşitli faaliyetler yürüttüklerini söyledi.
Atalay, düzenledikleri etkinlikle çocuklarla güzel bir gün geçirdiklerini kaydetti.