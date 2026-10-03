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Afrika'dan 26 Kızılhaç-Kızılay temsilcisi Beijing'de dayanıklılık seminerine katıldı

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Çin-Afrika İşbirliği Çerçevesi kapsamında Beijing'de düzenlenen iki haftalık seminerde 19 Afrika ülkesinden 26 Kızılhaç ve Kızılay temsilcisi bir araya geldi. Temsilciler, IFRC ile afet risklerinin azaltılması ve toplumsal dayanıklılık konularında Çin'in uygulamalarını inceledi.

BEİJİNG, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri için Dirençli Toplum Oluşturma Semineri, 10 Eylül 2026.

Çin- Afrika İşbirliği Çerçevesi kapsamında düzenlenen iki haftalık seminere 19 Afrika ülkesinin Kızılhaç ve Kızılay derneklerinden 26 temsilci ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) temsilcileri katıldı.

Seminerde konferanslara, saha ziyaretlerine ve etkileşimli tartışmalara katılan temsilciler, deneyimlerini paylaşarak afet risklerinin azaltılması, toplumsal dayanıklılık ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında Çin'in uygulamaları hakkında bilgi aldı. (Fotoğraf: Zhang Yuwei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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