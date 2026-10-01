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Afrika Birliği, Trablus ofisini 11 yıl kapalı kaldıktan sonra yeniden açtı

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Afrika Birliği (AfB), 11 yıl kapalı kalan Trablus ofisini yeniden hizmete açtı. Açıklamaya göre bu adım, Libya'nın Afrika Birliği ile ilişkilerini kökleştirmesine ve kıtadaki varlığını güçlendirmesine katkı sağlayacak.

Afrika Birliğinin (AfB) Libya'nın başkenti Trablus'taki ofisi 11 yıl kapalı kalmasının ardından yeniden hizmet vermeye başladı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afrika Birliği Komisyon Başkanı Mahmud Ali Yusuf'un Libya'ya düzenlediği ziyaret çerçevesinde Dışişleri Bakan Vekili Tahir el-Baur ile bir araya geldiği belirtildi.

Yusuf ve Baur'un görüşmesinin ardından AfB'nin, Trablus'taki binasının açılışını gerçekleştirdiği kaydedildi.

AfB'nin Trablus ofisinin faaliyete geçmesinin Ulusal Birlik Hükümetinin Afrika Birliği ile ilişkileri kökleştirme ve ülkenin kıtadaki varlığını güçlendirmeye yönelik kararlılığının bir göstergesi olduğu aktarıldı.

Ofisin açılmasının Libya'nın Afrika vizyonuna katılımını destekleyeceği vurgulanan açıklamada, bu gelişmenin Libya kurumları ile AfB mekanizmaları arasındaki işbirliğini kolaylaştıracağı ifade edildi.

Afrika Birliğinin Trablus'taki temsilciliği, 2014 yılında Libya'da patlak veren ağır güvenlik krizleri ve çatışmalar nedeniyle kapatılmıştı.

Kaynak: AA
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