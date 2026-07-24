Afrika Birliği'nden Husilerin Kızıldeniz Saldırılarına Sert Kınama

ADDİS ABABA, 24 Temmuz (Xinhua) -- Afrika Birliği, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de ticari petrol tankerlerine yönelik saldırılarını şiddetle kınayarak, bu eylemlerin bölgesel barış ve güvenlik açısından ciddi sonuçlar doğurabilecek tehlikeli bir tırmanış anlamına geldiği uyarısında bulundu.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmut Ali Yusuf perşembe günü yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ile tam dayanışma içinde olduklarını belirterek, ülkenin "güvenliğine, egemenliğine ve istikrarına yönelik sarsılmaz desteklerini" yineledi.

Yusuf, ticari gemilere yönelik saldırıların ve deniz trafiğinin serbest akışını engellemeye dönük her türlü girişimin "uluslararası deniz güvenliğine ve dünyanın en stratejik su yollarından birinin istikrarına ciddi bir tehdit oluşturduğunu" vurguladı.

Uluslararası hukuk çerçevesinde seyrüsefer serbestisine ve ticari deniz taşımacılığının güvenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Yusuf, Kızıldeniz'deki deniz yollarının güvenliğinin Afrika için hayati stratejik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Yusuf, "Ticari deniz taşımacılığındaki herhangi bir aksama, bu deniz yolunda güvenli, emniyetli ve kesintisiz erişime bağımlı olan çok sayıda Afrika devletinin bölgesel deniz bağlantılarını, küresel tedarik zincirlerini, enerji güvenliğini ve ekonomik çıkarlarını tehlikeye atmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yusuf, Husilere "ticari deniz taşımacılığını hedef alan tüm saldırılara derhal son verme, gerilimi daha da tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınma ve deniz seyrüseferini düzenleyen uluslararası hukuka tam olarak riayet etme" çağrısında bulundu.

Yemen'deki Husiler ise perşembe günü yaptıkları açıklamada, Kızıldeniz'deki askeri operasyonlarında Suudi Arabistan'a ait iki petrol tankerini, Suudi limanlarına uğrayan gemilere uygulanan ambargoyu ihlal ettikleri gerekçesiyle hedef aldıklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua