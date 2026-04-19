Haberler

Afrika Birliğinden, İsrail'in Somaliland'e temsilci atamasına tepki

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afrika Birliği Komisyonu, İsrail'in Somaliland'e diplomatik temsilci atama kararını güçlü bir şekilde kınayarak, Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan saygısını yineledi.

Afrika Birliği Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Afrika Birliği Komisyonu, İsrail'in sözde 'Somaliland' için bir diplomatik temsilci atama kararı aldığına dair haberlerden derin endişe duymakta ve bunu güçlü bir şekilde kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, komisyonun, Afrika Birliğinin Kurucu Senedi ve uluslararası hukuk uyarınca Somali'nin egemenliğine, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz saygısını bir kez daha teyit ettiği vurgulandı.

Afrika Birliğinin, Somaliland'i bağımsız bir devlet olarak tanımadığına işaret edilen açıklamada, Somaliland'in herhangi bir tek taraflı tanınmasının hükümsüz olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, AfB'nin, bu tür adımların bölgesel istikrarı zedeleme riski taşıdığı konusunda uyararak, Somali'nin barışına, yönetişimine ve ulusal bütünlüğüne destek verme konusundaki kararlılığını sürdüreceği kaydedildi.

İsrail, 15 Nisan'da Michael Lotem'in Somaliland bölgesine "büyükelçi" olarak atanmasını onaylamıştı.

Kaynak: AA / Ahmed Satti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

