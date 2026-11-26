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ADDİS Afrika Birliği (AfB), Etiyopya'nın Sudan'daki tarafları bir araya getirme teklifinin Sudan hükümetince reddedilmesinin ardından, ülkedeki savaşın kapsayıcı diyalog ve müzakere yoluyla sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

AfB Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, yaptığı yazılı açıklamada, Etiyopya'nın Sudanlı taraflar arasında görüşme düzenleme teklifini ve Sudan yönetiminin bu teklife ilişkin tutumunu dikkate aldıklarını belirtti.

Teklifin taraflar arasındaki diyaloğu geliştirmeye yönelik çabalara katkı sağlayabileceğini ifade eden Yusuf, herhangi bir barış sürecinin kapsayıcı olması ve Sudanlıların öncülüğünde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Yusuf, Sudan'ın egemenliğinin, birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması çağrısını yineledi.

AfB Komisyonunun, AfB Dönem Başkanı ve Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye'nin Sudan'da kalıcı barış sağlanmasına yönelik çabalarını desteklemeyi sürdüreceğini kaydeden Yusuf, ilgili ortaklarla işbirliğine devam edeceklerini bildirdi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, 24 Kasım'da Sudan'daki askeri, siyasi ve sivil tarafları ülkesinin ev sahipliğinde görüşmelere çağırmıştı.

Sudan hükümeti ise 25 Kasım'daki yazılı açıklamasında Etiyopya'nın tarafsız olmadığını savunarak teklifi reddetmişti. Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki savaş Nisan 2023'ten bu yana sürüyor.

Kaynak: AA